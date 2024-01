France : Des enfants migrants dorment dans la rue à Marseille

par Human Rights Watch

Click to expand Image La moitié des enfants migrants non accompagnés qui font l'objet d'une évaluation de leur âge à Marseille se voient refuser la reconnaissance officielle de leur statut d'enfant, mais ces décisions sont annulées pour près de 75 % de ceux qui font appel. © Nicolas Tucat via Getty Images Les enfants migrants non accompagnés qui arrivent à Marseille font l'objet d'évaluations arbitraires de leur âge, ce qui les prive de leurs droits au logement, à la santé et à l'éducation. Un enfant sur deux se voit d'abord refuser la reconnaissance de sa minorité, mais près des trois quarts…



