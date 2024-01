Décès en Méditerranée : l’OIM souligne la nécessité de sécuriser les routes migratoires

Près de 100 personnes sont mortes ou ont disparu en traversant la Méditerranée centrale et orientale depuis le début de l'année, soit plus du double du nombre enregistré à la même période en 2023, l'année la plus meurtrière pour les migrants en mer en Europe depuis 2016, a déclaré lundi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



