Israël doit se conformer à l’arrêt rendu par la CIJ lui ordonnant de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir le génocide contre les Palestinien·ne·s à Gaza

par Amnesty International

L'arrêt rendu ce jour par la Cour internationale de justice (CIJ), qui a ordonné des mesures conservatoires en réponse à la plainte pour génocide déposée contre Israël par l'Afrique du Sud, est une étape importante qui pourrait contribuer à protéger la population palestinienne dans la bande de Gaza occupée contre de nouvelles souffrances et des […]



