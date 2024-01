Gaza : l'ONU condamne les ordres d'évacuation « chaotiques » d'Israël

Les ordres d'évacuation massive donnés par l'armée israélienne aux habitants de Gaza continuent de les repousser « dans des zones de plus en plus petites » dans un contexte de « violence toujours plus intense », en violation probable du droit international humanitaire, a déclaré vendredi le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies (HCDH).



