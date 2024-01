Iran. Avec les exécutions d’un manifestant présentant un handicap mental et d’un Kurde victime de torture, les autorités font preuve de toujours plus de cruauté

par Amnesty International

L'exécution par les autorités iraniennes de deux hommes, à l'issue de procès d'une iniquité flagrante, marque une descente effrayante dans de nouveaux abysses de cruauté, a déclaré Amnesty International mercredi 24 janvier. Mardi 23 janvier 2024 à l'aube, les autorités ont exécuté arbitrairement Mohammad Ghobadlou, un manifestant de 23 ans souffrant d'un handicap mental, après une procédure et



