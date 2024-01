Inde. Stop à la politique discriminatoire de démolition punitive de propriétés appartenant à des musulmans

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état de démolitions ciblées de propriétés appartenant à des musulmans, le lendemain de violences intercommunautaires initiées par des participants à un rassemblement hindou à Mumbai (Bombay), la capitale financière de l'Inde, Aakar Patel, président du conseil exécutif d'Amnesty International Inde, a déclaré : « Il est très inquiétant de noter l'impunité avec



