Bélarus. Des dizaines de proches de personnes emprisonnées pour des raisons politiques sont arrêtés dans le cadre d’une nouvelle répression

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles les autorités bélarussiennes ont arrêté plusieurs dizaines de personnes au cours des deux derniers jours, majoritairement des proches de personnes emprisonnées pour des raisons politiques, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Comme si ce n’était pas suffisant d’emprisonner injustement […] The post Bélarus. Des dizaines de proches de personnes emprisonnées pour des raisons politiques sont arrêtés dans le cadre d’une nouvelle répression appeared first on Amnesty International.…



Lire l'article complet