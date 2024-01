La participation d’Emmanuel Macron comme invité d’honneur à la Fête de la Constitution indienne envoie un signal politique inquiétant

par Amnesty International

Alors que le président de la République accompagné de plusieurs ministres et chef d’entreprise entame une visite officielle de deux jours en Inde pour « renforcer le partenariat stratégique » avec le gouvernement de Narendra Modi, à quelques semaines des élections générales dans ce pays, Amnesty International rappelle que les minorités (religieuses, ethniques et de genre) subissent […] The post La participation d’Emmanuel Macron comme invité d’honneur à la Fête de la Constitution indienne envoie un signal politique inquiétant appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet