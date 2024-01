L’environnement sera une priorité parlementaire de Québec solidaire : un premier projet de loi dès les premiers jours

Alejandra Zaga Mendez, responsable solidaire en matière d’environnement, annonce que l’environnement fera partie des priorités de Québec solidaire pour la prochaine session parlementaire. Dès les premiers jours de la session parlementaire, elle va déposer un projet de loi permettant la tenue de BAPE d’initiative citoyenne.

« Sans Québec solidaire, les questions environnementales risquent d’être complètement évacuées des débats parlementaires. Les rares fois où la CAQ parle d’environnement, c’est pour annoncer des projets de multinationales étrangères, pour qui ils contournent les lois, comme celui de l’usine à batteries Northvolt, subventionné à coup de milliards par le gouvernement. Le projet de loi que je vais déposer sera un outil pour que la population puisse interpeller le BAPE, et ainsi assurer l’étude environnementale rigoureuse et indépendante de futurs projets », a déclaré Alejandra Zaga Mendez.

Une pétition de plus de 5000 signatures

Le responsable solidaire en matière d’énergie Haroun Bouazzi déposera de son côté une pétition de plus de 5000 signatures réclamant un BAPE sur le projet d’usine de batteries de la multinationale suédoise.

« La saga Northvolt aurait pu commencer sur de bien meilleures bases si le gouvernement n’avait pas modifié les normes environnementales sur mesure pour permettre à la plus grosse usine chimique du Québec d’éviter un BAPE. Si le projet est aussi irréprochable qu’il le prétend, il n’aurait aucun problème à répondre à la demande des Québécois et Québécoises en donnant le mandat au BAPE de l’étudier. En nous privant d’une évaluation environnementale sérieuse et d’un processus démocratique, la CAQ démontre ses allégeances : les intérêts des multinationales passent bien avant ceux des Québécois et Québécoises », a ajouté Haroun Bouazzi.