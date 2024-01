Québec solidaire veut lancer une nouvelle Corvée habitation au Québec

En marge de leur caucus, les porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Émilise Lessard-Therrien, proposent de lancer une nouvelle Corvée habitation pour construire les logements que les Québécois et les Québécoises attendent depuis trop longtemps. L’habitation sera une priorité de Québec solidaire à l’hiver 2024.

« Dans les années 80, en pleine crise du logement, le gouvernement du Québec a lancé une grande Corvée habitation, une offensive nationale de construction de logements qui a fait ses preuves. On est dûs pour une nouvelle Corvée habitation fondée sur le même esprit d’innovation et de concertation et adaptée aux défis d’aujourd’hui », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

M. Nadeau-Dubois déplore que la pénurie de logements soit passée sous le radar depuis des années. « Dès 2020, Québec solidaire avait qualifié la situation d’urgence nationale. Quatre ans plus tard, les loyers ont explosé et la construction est en chute libre. La classe politique québécoise, François Legault le premier, ne peut pas décharger sa responsabilité sur les autres. Cet hiver, la classe politique doit prendre ses responsabilités. »

Trois propositions solidaires pour une nouvelle Corvée habitation

1. Débureaucratiser les programmes inefficaces du gouvernement: selon les derniers chiffres disponibles, le programme PHAQ de la ministre Duranceau a mis en chantier 46 logements seulement.

2. Relancer l’investissement public: dans les années 80, la Société d’habitation du Québec a offert des prêts hypothécaires avantageux pour stimuler l’investissement en logement. Envisageons une version moderne de ce programme pour le logement abordable et les fonds d’économie sociale.

3. Soutenir les maisons intergénérationnelles: offrir des crédits d’impôt pour inciter les familles à construire ou rénover leur maison afin de réunir plusieurs générations sous le même toit.

La crise du logement en région

Émilise Lessard-Therrien sillonne le Québec depuis des mois. « C’est pas à Montréal qu’on me parle le plus souvent de la crise du logement, c’est en région. Au 1er juillet, il n’y avait aucun logement disponible à Roberval ou à Gaspé. C’est là où les coûts de construction sont les plus élevés, jusqu’à 20% de plus en Gaspésie. C’est là où ça urge de pallier l’investissement privé et financer des projets pilotés par et pour les collectivités. L’habitation, c’est la première condition pour la vitalité de nos milieux. On a besoin de maisons pour que les gens s’installent pour de bon! » martèle Mme Lessard-Therrien.