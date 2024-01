Une autre province canadienne mettra fin à la détention de migrants dans ses prisons

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un manifestant tenait une pancarte devant une prison provinciale à Toronto lors d'un rassemblement contre la détention des migrants, en 2022. © 2022 Samer Muscati/HRW La province canadienne de l’Île-du-Prince-Édouard a rejoint huit autres provinces en empêchant l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de se servir de prisons provinciales pour incarcérer des personnes migrantes et des demandeurs d’asile pour des motifs administratifs. Click to expand Image Depuis le lancement de la campagne #Bienvenue au Canada en octobre 2021, huit provinces – l’Alberta,…



