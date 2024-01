États-Unis. Des vies dévastées et des droits humains sacrifiés par la pollution liée aux combustibles fossiles émanant des industries pétrochimiques au Texas et en Louisiane

par Amnesty International

Les populations vivant près de deux des plus grandes concentrations d'industries de combustibles fossiles et d'usines pétrochimiques aux États-Unis sont régulièrement exposées à la pollution toxique qui dévaste leur santé et leurs droits humains des habitants, révèlent Amnesty International et Human Rights Watch dans des rapports rendus publics le 23 janvier 2024.



