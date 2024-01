Déchets alimentaires : à quoi va servir le nouveau tri à la source ?

Le 1janvier 2024 est entrée en vigueur l’obligation, pour toutes les collectivités, de proposer à leurs habitants une solution de tri à la source et de valorisation de leurs biodéchets : autrement dit, de l’ensemble de leurs déchets alimentaires et déchets verts.En France, les biodéchets représentaient en 2017 83kg par habitant et par an, correspondant à 1/3…