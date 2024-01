États-Unis : La « Cancer Alley » de la Louisiane

par Human Rights Watch

Click to expand Image Robert Taylor, un habitant de Reserve, une localité de la paroisse Saint-Jean-Baptiste située dans une zone surnommée « Cancer Alley » en Louisiane, visitait un cimetière local le 17 octobre 2023. © 2023 Eli Reed pour Human Rights Watch (Washington) – L’industrie des combustibles fossiles et de la pétrochimie dans une zone de Louisiane surnommée « Cancer Alley » (« Allée du cancer »), a dévasté la santé, la vie et l’environnement des habitants, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd'hui. La « Cancer Alley » est une zone d’une longueur d’environ…



Lire l'article complet