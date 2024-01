Sur la piste des 86, mémoires d’un crime nazi : Une sinistre découverte

par Jeanne Teboul, Anthropologue, Maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg, Université de Strasbourg

Pendant près de 70 ans, des particuliers, associations, chercheurs, militants, journalistes, médecins et anonymes se sont battus pour rendre leur identité et leur dignité à 86 personnes juives, victimes d’un crime nazi survenu en Alsace en 1943. Cet épisode est longtemps resté ignoré de la mémoire collective. Je m’appelle Jeanne Teboul, je suis anthropologue et j’ai enquêté sur celles et ceux qui ont mené ce combat contre l’oubli. Dans ce récit inédit, je reviens sur les détails de cette histoire tragique, et retrace la mémorialisation complexe de ce crime dans la société alsacienne contemporaine.





