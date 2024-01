Guinée: Le syndicaliste Sekou Jamal pendessa doit être libéré

par Amnesty International

Les autorités guinéennes doivent libérer immédiatement et sans condition Sekou Jamal Pendessa et cesser les attaques incessantes contre les droits humains, a déclaré Amnesty International alors que le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), détenu depuis le 19 janvier, est en attente de procès. « Cette nouvelle détention, qui s'ajoute […]



