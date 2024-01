EN DIRECT - La solution à 2 Etats, Israël et Palestine, « seul moyen de parvenir à une paix durable » – Guterres

Alors que la guerre à Gaza dure depuis plus de trois mois, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a affirmé mardi devant le Conseil de sécurité que la solution à deux Etats, Israël et Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, est le « seul moyen de parvenir à une paix durable ».



