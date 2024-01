Un franc succès pour la tournée de Québec solidaire sur la Rive-Sud

Les citoyens et citoyennes étaient nombreux jeudi soir dans le Vieux-Longueuil à se déplacer pour venir écouter le porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois et la députée solidaire Ruba Ghazal. Plus d’une soixantaine de personnes sont déplacées pour venir discuter avec les députés solidaires des solutions proposées par le parti face à la hausse du coût de la vie. Les députés solidaires ont pu répondre aux questions des participants et participantes et présenter la vision solidaire pour combattre cette crise.

« Les Québécois et les Québécoises peinent à joindre les deux bouts. L’épicerie, le logement, les fournitures scolaires, tout est trop cher. François Legault est déconnecté des préoccupations de la population. On dirait qu’il ignore ce que c’est que de compter ses sous avant de faire ses courses. Comptez sur Québec solidaire lui rappeler à l’Assemblée nationale ce que vivent les familles québécoises. » – Gabriel Nadeau-Dubois

Itinérance, environnement, transports et économie sociale au menu

La tournée fut aussi l’occasion pour la députée solidaire Ruba Ghazal de rencontrer des d’acteurs clés de la Rive-Sud en matière de lutte à l’itinérance, de développement de l’économie sociale ainsi que de prendre le pouls des préoccupations de regroupements citoyens mobilisés par les enjeux de protection de l’environnement et de transport en commun.

La journée de jeudi a aussi été marquée par des discussions constructives avec la mairesse de Brossard, madame Doreen Assaad, qui a présenté aux solidaires sa vision pour le développement du nouveau centre-ville.

« Il y a une nouvelle vague d’élus municipaux qui veulent développer des villes responsables et à échelle humaine au Québec. Comme parti politique, c’est notre responsabilité de comprendre leur vision pour mieux pouvoir les appuyer dans leur projet de créer des milieux de vie intéressants pour leurs citoyens et citoyennes » – Ruba Ghazal, députée solidaire.