NorthVolt: QS demande à la CAQ de dévoiler les documents cachés

La porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien, a vivement critiqué mercredi la gestion par la CAQ du projet NorthVolt, qui prévoit la construction d’une usine de batteries sur la Rive-Sud de Montréal sans respecter les normes environnementales. Québec solidaire dénonce l’opacité du gouvernement caquiste et réclame que les informations caviardées dans les demandes d’accès à l’information concernant NorthVolt soient rendues publiques. Dans un projet aussi important que celui du développement de la filière batterie, il est essentiel de bien faire les choses.

«Le projet NorthVolt, c’est le retour au régime de Duplessis, qui vendait nos richesses au plus offrant, sans se soucier des conséquences pour le peuple québécois. La CAQ rate une sacrée belle opportunité de faire d’une pierre deux coups à la fois pour la transition écologique et la diversité économique régionale avec une vraie vision de développement de la filière. Ne répétons pas les erreurs du passé! Québec solidaire demande au gouvernement de rendre publics les documents relatifs au projet NorthVolt, afin que la population puisse être correctement informée sur un des projets les plus importants de son gouvernement.» – Émilise Lessard-Therrien, porte-parole de Québec solidaire

Des courbettes et des milliards dépensés par la CAQ pour attirer des investisseurs étrangers de l’autre bord de l’Atlantique

Pour Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière d’énergie, il est clair que le refus de la CAQ de dévoiler toute l’information concernant le projet NorthVolt sert à cacher les conséquences réelles de ce projet aux citoyens et citoyennes du Québec:

«Changements de règles environnementales sur mesure pour éviter un BAPE, électricité pas chère et destruction des milieux humides; tout cela a un coût et c’est nous qui allons le payer!» – Haroun Bouazzi, député solidaire

Il est à noter que Québec solidaire a fait des demandes d’accès à l’information similaires à celles du Devoir et n’a essuyé que des refus de la part du gouvernement. Les Québécois et les Québécoises peuvent compter sur Québec solidaire pour continuer à questionner le gouvernement.