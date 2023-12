Thaïlande. Les projets de loi historiques sur le mariage entre personnes de même sexe représentent un moment d’espoir pour les droits des LGBTI

par Amnesty International

En réaction à l'adoption par le Parlement thaïlandais le 21 décembre 2023 de projets de loi qui visent à reconnaître les mariages entre personnes de même sexe, Chanatip Tatiyakaroonwong, spécialiste de la Thaïlande au sein d'Amnesty International, a déclaré : « En devenant potentiellement le troisième pays en Asie à légaliser les mariages entre personnes de même sexe, […]



