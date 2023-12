Les parlementaires français adoptent un projet de loi régressif sur l'immigration

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants participent à une manifestation contre un projet de loi sur l'immigration sur la place de la République à Paris, en France, le 18 décembre 2023. © 2023 Sarah Messonnier/Reuters Les parlementaires français ont adopté un projet de loi sur l'immigration qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur les droits des demandeurs d'asile et des personnes migrantes en France. Sous la pression de la droite et de l’extrême-droite, le gouvernement a durci un texte déjà problématique afin d'obtenir les votes nécessaires à son adoption. Le projet de loi,…



Lire l'article complet