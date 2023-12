UE : Le soutien à l’Égypte risque de se traduire par une complicité dans ses abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux côtés du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, lors d’une visite au Caire, le 15 juin 2022. ​© 2022 UE/Direction générale du voisinage et des négociations d'élargissement (DG NEAR) (Bruxelles) – Les négociations de l’Union européenne sur un partenariat bilatéral renforcé avec l’Égypte risquent d’entraver la possibilité pour l’UE de faire pression sur ce pays en faveur de réformes en matière de droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui, en rendant publique une lettre adressée le 6…



Lire l'article complet