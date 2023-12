Tchad : La loi d’amnistie trahit les victimes d’abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants blessés à l'hôpital de l'Union de Chagoua après une manifestation interdite contre la mainmise de la junte sur le pouvoir, le 20 octobre 2022, à N'Djamena, au Tchad. © 2022 AFP via Getty Images (Nairobi) – Au Tchad, une nouvelle loi d’amnistie privera les victimes de leurs droits à demander justice et renforce l’impunité, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Adoptée par un conseil national de transition le 23 novembre 2023, cette loi retire la possibilité d’engager des poursuites à la suite de la violente répression menée par les forces de sécurité…



Lire l'article complet