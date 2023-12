Émirats arabes unis. Un nouveau simulacre de procès visant des dissidents en pleine COP28 met au jour le mépris éhonté des autorités pour les droits humains

par Amnesty International

En réaction aux informations indiquant que les autorités des Émirats arabes unis ont débuté le 7 décembre un nouveau procès collectif au cours duquel sont jugés plus de 80 citoyens du pays, parmi lesquels des défenseurs des droits humains et des prisonniers d'opinion bien connus – dont certains ont déjà passé une décennie derrière les barreaux et […]



