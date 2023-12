Données personnelles : comment nous avons peu à peu accepté d’en perdre le contrôle

Dans quelle mesure les différentes générations sont-elles plus ou moins sensibles à la notion de surveillance ? Un regard sur les personnes nées au tournant des années 80 et 90 montre que ces dernières abandonnent probablement plus facilement une part de contrôle sur les données personnelles et n’ont sans doute pas eu totalement conscience de leur grande valeur.Peut-être qu’à l’approche des Jeux olympiques de Paris , avez-vous vaguement…