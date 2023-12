Israël : Les frappes contre des journalistes au Liban semblent avoir été délibérées

par Human Rights Watch

Deux frappes israéliennes menées au sud du Liban le 13 octobre 2023 contre un groupe de journalistes de divers pays (Liban, États-Unis et Irak) étaient apparemment des attaques délibérées contre des civils, ce qui constitue un crime de guerre. Les éléments de preuve indiquent que les forces armées israéliennes savaient, ou auraient dû savoir, que le groupe de personnes sur lesquelles elles ont tiré étaient des civils. Les principaux alliés d'Israël – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Allemagne – devraient suspendre leur assistance militaire et leurs ventes d'armes à Israël, étant donné…



Lire l'article complet