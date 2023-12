Israël et territoires palestiniens occupés. Les États-Unis ne doivent pas bloquer une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat

par Amnesty International

Les États-Unis et tous les autres membres du Conseil de sécurité des Nations unies doivent soutenir de toute urgence une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat par toutes les parties au conflit en cours dans la bande de Gaza occupée et en Israël, a déclaré Amnesty International au lendemain de l'appel lancé par le secrétaire général […]



