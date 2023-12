Liban. L’attaque israélienne meurtrière contre des journalistes doit faire l’objet d’une enquête pour crime de guerre

par Amnesty International

La frappe israélienne contre un groupe de sept journalistes dans le sud du Liban le 13 octobre, qui a tué le journaliste de Reuters Issam Abdallah et en a blessé six autres, était probablement une attaque directe sur des civil·e·s, qui doit faire l’objet d’une enquête pour crime de guerre, a déclaré Amnesty International le 7 décembre […] The post Liban. L’attaque israélienne meurtrière contre des journalistes doit faire l’objet d’une enquête pour crime de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



