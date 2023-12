Un demi-million de personnes ont traversé la jungle du Darien, l'ONU réclame coopération et solidarité

Un nombre record de 500.000 réfugiés et migrants ont tenté la traversée de la jungle du Darien entre la Colombie et le Panama, selon l’OIM et le HCR qui appellent à une approche régionale globale fondée sur la coopération et la solidarité.



