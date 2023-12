Le Haut-Karabakh arménien : suite et fin

Dans mon dernier article , « Vers un exode forcé des Arméniens du Haut-Karabakh ? », daté du 21 mars 2023 et consacré aux effets du blocus du corridor de Latchine, qui à l’époque entrait dans son quatrième mois, j’anticipais l’éventualité d’un exode progressif de la population vers l’Arménie si ce blocus se pérennisait. Six mois plus tard, l’exode avait bien lieu, mais il était précipité et massif.Les 19-20 septembre 2023, à l’issue de neuf mois de siège…