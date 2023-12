Ukraine : les séquelles de la guerre seront « incalculables », selon l’ONU

Si des mesures urgentes ne sont pas prises pour mettre fin à la guerre en cours en Ukraine et à ses conséquences humanitaires désastreuses, l’année 2024 pourrait être encore plus imprévisible et destructrice, a prévenu ce mercredi un haut responsable de l’ONU lors d’une séance du Conseil de sécurité.



