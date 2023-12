Monde. Le nombre record de lobbyistes à la COP compromet les discussions sur la crise climatique

par Amnesty International

En réaction aux analyses publiées aujourd'hui qui montrent que des milliers de lobbyistes du secteur des combustibles fossiles, ainsi que les dirigeant·e·s de plusieurs multinationales pétrolières ont pu se rendre à la COP28, le sommet sur le climat des Nations unies, aux Émirats arabes unis, Marta Schaaf, directrice du programme Justice climatique, économique et sociale



