Monde. Le site d’Amnesty International est disponible sur le réseau Tor pour favoriser un accès universel

par Amnesty International

Amnesty International lance le 5 décembre 2023 son site Internet mondial en version .onion sur le réseau Tor, permettant ainsi aux internautes d'accéder plus facilement à son travail novateur consistant à recenser et dénoncer les violations des droits humains, dans les régions où la censure gouvernementale et la surveillance numérique sont omniprésentes. Selon l'Open Observatory of […]



