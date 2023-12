Union européenne. Les parlementaires refusent d’empêcher les entreprises de tirer profit de la surveillance et des violations des droits humains dans la Loi sur l’IA

par Amnesty International

Réagissant au refus des parlementaires européens d’interdire l’exportation des systèmes d’intelligence artificielle (IA) qui sont potentiellement nocifs et susceptibles de porter atteinte aux droits humains dans la Loi sur l’IA, Mher Hakobyan, conseiller en matière de plaidoyer sur la réglementation de l’intelligence artificielle à Amnesty International, a déclaré : « Alors que les parlementaires sont engagés dans […] The post Union européenne. Les parlementaires refusent d’empêcher les entreprises de tirer profit de la surveillance et des violations des droits humains dans la Loi sur l’IA…



Lire l'article complet