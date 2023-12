Iran. Les forces de sécurité ont eu recours au viol et à d’autres formes de violences sexuelles pour écraser le soulèvement « Femme. Vie. Liberté. » en toute impunité

par Amnesty International

Les forces de sécurité iraniennes ont recouru au viol et à d'autres formes de violences sexuelles constituant des actes de torture et d'autres formes de mauvais traitements, afin d'intimider et de punir des manifestant·e·s pacifiques lors du soulèvement « Femme. Vie. Liberté. » de 2022, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié mardi 6 décembre 2023. […]



