Pérou. Les enquêtes menées contre la présidente et les forces de sécurité ne doivent pas compromettre la justice pour les victimes

par Amnesty International

Les autorités doivent redoubler d'efforts afin de garantir vérité, justice et réparations pour toutes les victimes d'une des plus graves affaires de violations généralisées des droits humains de l'histoire récente du Pérou, a déclaré Amnesty International, 12 mois après le début de la vague de manifestations ayant éclaté dans le pays, dans le cadre desquelles 49 personnes



