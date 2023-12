Ghana : Investir davantage dans les services de santé mentale

par Human Rights Watch

(Accra, 5 décembre 2023) – Le gouvernement ghanéen devrait fournir des services de santé mentale fondés sur les droits et un soutien adéquat en matière de logement, de vie indépendante et de formation professionnelle pour les personnes présentant des troubles de santé mentale, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui, à l'approche du 75ème anniversaire. de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 2023. Human Rights Watch a diffusé une vidéo montrant trois personnes précédemment enfermées en raison d'un trouble de santé mentale, et qui soulignent l’importance de la liberté…



