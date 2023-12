Le PAM suspend ses distributions de nourriture dans des zones du nord du Yémen

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé une pause des distributions de nourriture dans les zones du Yémen sous le contrôle des autorités basées à Sana'a, en raison d'un financement limité et de l'absence d'accord avec les autorités dans le cadre d'un programme plus restreint aligné aux ressources disponibles pour les familles les plus nécessiteuses.



