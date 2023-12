Salvador. Les politiques, pratiques et législations arbitraires et abusives portent atteinte aux droits humains et menacent l’espace civique

par Amnesty International

Le Salvador connaît une régression alarmante en termes de respect et de protection des droits humains, a déclaré Amnesty International mardi 5 décembre à l’occasion de la publication de son nouveau rapport, intitulé Detrás del velo de la popularidad: represión y regresión en materia de derechos humanos en El Salvador. « La détérioration des garanties en matière de […] The post Salvador. Les politiques, pratiques et législations arbitraires et abusives portent atteinte aux droits humains et menacent l’espace civique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet