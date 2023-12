A la COP28, les personnes vulnérables en 1ère ligne des bouleversements climatiques s'expriment

Des défenseurs et activistes ont présenté les impacts dévastateurs des bouleversements climatiques sur leurs communautés à la COP28, lundi, alors que l'attention du plus grand rassemblement mondial sur le climat s'est portée sur le soutien financier à ceux qui sont le plus à risque : les jeunes et les femmes dans les pays en développement.



Lire l'article complet