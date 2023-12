Serbie. Un système numérique de protection sociale financé par la Banque mondiale aggrave la pauvreté, en particulier pour les Roms et les personnes handicapées

par Amnesty International

En Serbie, des populations touchées par la pauvreté et la marginalisation sombrent encore davantage dans l’indigence, à mesure qu’un système automatisé de prestations sociales, financé par la Banque mondiale, les prive d’aides, écrit Amnesty International dans un rapport publié lundi 4 décembre. Ce rapport, intitulé Pris au piège de l’automatisation : Pauvreté et discrimination dans l’État-providence en […] The post Serbie. Un système numérique de protection sociale financé par la Banque mondiale aggrave la pauvreté, en particulier pour les Roms et les personnes handicapées appeared first…



Lire l'article complet