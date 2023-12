Burkina Faso : Un éminent défenseur des droits humains enlevé

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le défenseur des droits humains Daouda Diallo © 2023 AP Photo/Sophie Garcia (Nairobi) – Le gouvernement du Burkina Faso devrait immédiatement ouvrir une enquête et fournir des informations sur le lieu où se trouve le défenseur des droits humains bien connu Daouda Diallo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 1er décembre 2023, vers 16 heures, au moins quatre hommes non identifiés ont enlevé Daouda Diallo, le secrétaire général du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC), à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Daouda Diallo…



