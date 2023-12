Émirats arabes unis : Les combustibles fossiles empoisonnent l’air

par Human Rights Watch

Click to expand Image Complexe d’Al-Ruwais, aux Émirats arabes unis, comprenant une raffinerie et des usines pétrochimiques. Une flamme était visible au-dessus d’une torchère ou brûlaient des gaz résiduaires, le 14 mai 2018. © 2018 Christophe Viseux/Bloomberg via Getty Images L'industrie des combustibles fossiles des Émirats arabes unis contribue de manière significative à la pollution atmosphérique toxique, alors même que le gouvernement s'efforce de se positionner comme un leader mondial en matière de climat lors de la conférence des Nations Unies sur le climat COP28. Les niveaux alarmants…



Lire l'article complet