Gaza : « Faites taire les armes et revenez au dialogue - les souffrances infligées aux civils sont trop lourdes », exhorte Volker Türk

La reprise brutale des hostilités à Gaza et son impact terrifiant sur les civils soulignent une fois de plus la nécessité de mettre fin à la violence et de trouver une solution politique fondée sur la seule base viable à long terme, à savoir le plein respect des droits de l'homme des Palestiniens et des Israéliens, a déclaré dimanche Volker Türk, chef des droits de l'homme de l'ONU.



