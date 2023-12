Les besoins augmentent à mesure que les inondations se répandent en Somalie

Des pluies torrentielles et des inondations touchent plus de deux millions de personnes dans plusieurs régions de Somalie et ont fait plus de 100 morts et causé le déplacement de 750.000 personnes, ont indiqué les autorités et les partenaires humanitaires dans la capitale Mogadiscio.



Lire l'article complet