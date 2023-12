Russie. Le jugement qualifiant le « mouvement LGBT » d’« extrémiste » aura des conséquences catastrophiques

par Amnesty International

En réaction à la décision rendue par la Cour suprême de Russie qui qualifie le « mouvement public international LGBT » d’« extrémiste », et rend dans les faits hors-la-loi toute activité publique liée aux personnes LGBTI, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l’Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Cette décision honteuse et absurde représente […] The post Russie. Le jugement qualifiant le « mouvement LGBT » d’« extrémiste » aura des conséquences catastrophiques appeared first on Amnesty International. ]]>



