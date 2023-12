Andorre. Une militante jugée pour avoir fait part de son inquiétude quant à l’interdiction totale de l’avortement lors d’une rencontre de l’ONU

par Amnesty International

La militante du droit à l'avortement Vanessa Mendoza Cortés n'aurait jamais dû être inculpée d'une infraction ni jugée pour avoir défendu les droits humains, déclarent Amnesty International, le Centre pour les droits reproductifs et Women's Link à la veille de son procès pour diffamation lundi 4 décembre 2023. Présidente de l'organisation de la société civile Stop […]



