Ukraine. Du fait de l’invasion russe, des personnes âgées en situation de handicap endurent isolement et négligence – Nouveau rapport

par Amnesty International

Les personnes âgées en situation de handicap déplacées en Ukraine sont dans l’incapacité physique et financière d’accéder à un logement et à des soins adéquats dans le contexte de l’invasion russe, ce qui ne leur laisse parfois que peu d’alternatives au placement dans des institutions, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport le 1er décembre 2023, […] The post Ukraine. Du fait de l’invasion russe, des personnes âgées en situation de handicap endurent isolement et négligence – Nouveau rapport appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet