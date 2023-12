Génération 2048 : résister, déstabiliser, transformer

par Amnesty International

L’année 2023 marque le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH). Élaborée sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte marqué par les pires horreurs dont l’humanité est capable, la DUDH portait la promesse d’un cadre mondial pour la justice et la reconnaissance de « droits égaux et inaliénables » pour toutes […] The post Génération 2048 : résister, déstabiliser, transformer appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet