Avec la prolongation de la trêve, l’ONU poursuit ses efforts pour atteindre les habitants de Gaza dans le besoin

Une prolongation de dernière minute de la pause dans les combats à Gaza entre Israël et le Hamas, jeudi, laisse espérer que les agences humanitaires de l’ONU et leurs partenaires seront en mesure de poursuivre leurs efforts pour atteindre les personnes les plus vulnérables de l’enclave palestinienne.



